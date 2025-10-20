Гербата, бомбоны и варьяты: как колоритно описать "лимонную лихорадку" на львовском диалекте
- Украинцы приняли участие в вызове по сбору виртуальных лимонов, которые можно обменять на призы.
- Как интересно описать этот вызов и приключения словами из львовского диалекта, рассказывает 24 Канал в языковой подборке.
На днях украинцы с головой окунулись в интересный вызов – собирали лимоны. Причем не настоящие, а виртуальные, которые можно было обменять на ценные призы.
Присоединились к "лимонной лихорадке", конечно, и на Галичине. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" подскажет, какими интересными словами во Львове вам опишут всю ту лимонную затею.
Как лимоны называют на Галичине?
У тридцать четвертой подборке подскажем вам интересные слова из местной гвары, которые вы можете "взять на вооружение" при описании участия ваших галицких друзей в той лимонной галабурде. Да и не только.
- Галабурда – авантюра;
- герба́та – чай;
- цитрини – лимони;
- зелепуги – недозрілі фрукти;
- ресторація – ресторан;
- тя́гом – постійно;
- мармуро́к – кекс;
Во львовских ресторациях теперь пить кофе стало уже не так модно – все пьют тягом гербату с цитриной и заедают цитриновым мраморком.
- cклеп – магазин, лавка, крамниця;
- конфіту́ра – желеподібне варення;
- ґаляре́тка – желе;
Галицкие хозяйки скупали в склепах все тарелки с лимонами и делают даже из зелепуг цитриновые конфитуры и галяретки.
Дети просят купить им уже не чоколядные, а лимонные бомбоны и макагиги. А в галицких кондитерских уже придумали уникальные бухты с цитринами.
- бомбо́ни – цукерки;
- чоколядний – шоколадний;
- макаґі́ґи – солодощі;
- бухт – булочка з начинкою;
И вообще странно: как это еще музей цитрины не основали и не водят туда вицечки?
- вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
- ва́р'ят – божевільний;
- віц – жарт, анекдот;
Да виц вицом, но некоторые люди напоминали варьятов с теми ловами цитрин.
- га́мати – їсти;
- клапачка – рот;
- го́йно – щедро;
На очереди скоро, вероятно, будет новая галабурда: кто съест десять цитрин и не скривит клапачку, будет вознагражден гойным презентом. И если не тот, то какой-то точно будет. Так что ждем забаву.
