Лісовий розповів, скільки студентів і коли пройдуть військову підготовку
- З вересня 2025 року українські студенти проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку.
- Вона охопить 75 – 80 тисяч студентів другого року навчання ЗВО.
- Консультації щодо практичної частини підготовки, яка стартує в травні 2026 року, тривають з Міністерством оборони.
З вересня 2025 року студенти українських вишів проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Це нововведення є частиною комплексної реформи системи військової підготовки громадян.
Міністр освіти і науки України Лісовий заявив, що цю військову підготовку пройдуть 75 – 80 тисяч студентів ЗВО. Про це він повідомив під час години запитань до уряду в Верховній Раді, інформує 24 Канал.
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Скільки студентів вишів пройдуть військову підготовку
Посадовець розповів, зокрема, про теоретичну частину підготовки.
170 освітніх програм вже розроблено, подано на затвердження Генерального штабу у межах чинного законодавства. Ми прогнозуємо зараз 75 – 80 тисяч студентів. Це всі студенти чоловічої статі другого року навчання. Дівчата, згідно з чинним законодавством, доєднуються за бажанням,
– заявив міністр.
Він також зауважив, що додаткового фінансування на реалізацію програми немає.
Сьогодні ми фінансуємо це з резерву Міністерства освіти і науки. Потреба на реалізацію цієї програми лише у 2025 році – 130 мільйонів гривень,
– уточнив посадовець.
Він сподівається, що під час перегляду державного бюджету МОН отримає на цю програму додаткове фінансування.
Лісовий також розповів, що зараз тривають консультації з Міністерством оборони щодо змісту і формату практичної частини. БЗВП. Вона має розпочатися в травні 2026 року.
Раніше ми детально розповідали, як відбуватиметься базова військова підготовка для студентів вишів.