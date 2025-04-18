Лісовий розповів, скільки студентів і коли пройдуть військову підготовку

З вересня 2025 року студенти українських вишів проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Це нововведення є частиною комплексної реформи системи військової підготовки громадян.

Міністр освіти і науки України Лісовий заявив, що цю військову підготовку пройдуть 75 – 80 тисяч студентів ЗВО. Про це він повідомив під час години запитань до уряду в Верховній Раді, інформує 24 Канал.

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Скільки студентів вишів пройдуть військову підготовку

Посадовець розповів, зокрема, про теоретичну частину підготовки.

170 освітніх програм вже розроблено, подано на затвердження Генерального штабу у межах чинного законодавства. Ми прогнозуємо зараз 75 – 80 тисяч студентів. Це всі студенти чоловічої статі другого року навчання. Дівчата, згідно з чинним законодавством, доєднуються за бажанням,

– заявив міністр.

Він також зауважив, що додаткового фінансування на реалізацію програми немає.

Сьогодні ми фінансуємо це з резерву Міністерства освіти і науки. Потреба на реалізацію цієї програми лише у 2025 році – 130 мільйонів гривень,

– уточнив посадовець.

Він сподівається, що під час перегляду державного бюджету МОН отримає на цю програму додаткове фінансування.

Лісовий також розповів, що зараз тривають консультації з Міністерством оборони щодо змісту і формату практичної частини. БЗВП. Вона має розпочатися в травні 2026 року.

Раніше ми детально розповідали, як відбуватиметься базова військова підготовка для студентів вишів.