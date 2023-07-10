На зарплати вчителям виділили на 20 мільярдів гривень менше: що про це каже Лісовий

Внаслідок війни основним напрямком державного бюджету стала обороноздатність країни. Фінансування багатьох сфер скоротилося, але це не означає, що потрібно зупиняти їх розвиток.

Захист суверенітету України – основне завдання, яке стоїть перед державою в цілому та кожним громадянином окремо. Очевидно, що саме зараз оборона країни повинна бути номером один на порядку денному та при розподілі державних коштів.

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Бюджет скоротився – вимоги зросли

Як повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, цього року у бюджеті України передбачено на 20 мільярдів гривень менше коштів, аніж минулого року. Покривати різницю допомагають наші міжнародні партнери.

Разом з тим він зазначив, що перед Україною постає багато викликів та завдань, тому освіта буде трансформуватися, а вимоги до вчителів – зростати.

Нові принципи освіти вимагають від кожного вчителя високого професіоналізму, опанування та застосування сучасних педагогічних технологій і нових методів навчання і виховання, бажання та вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися, творчого підходу та раціоналізму, а також готовності до змін у контексті реалізації змісту реформи НУШ,

– сказав Лісовий.

Міністр також додав, що усі керівники навчальних закладів мають автономію щодо того, як фінансового заохочувати вчителів. Мова може йти про підвищені посадові оклади, надбавки та доплати за окремі види діяльності.