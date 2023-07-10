Защита суверенитета Украины – основная задача, стоящая перед государством в целом и каждым гражданином в отдельности. Очевидно, что именно сейчас оборона страны должна быть номером один в повестке и при распределении государственных средств.

Читайте также "Оптима" провела крупнейший выпускной Украины в Мариинском парке

Бюджет сократился – требования выросли

Как сообщил глава МОН Оксен Лисовой, в этом году в бюджете Украины предусмотрено на 20 миллиардов гривен меньше средств, чем в прошлом году. Покрывать разницу помогают наши международные партнеры.

Вместе с тем он отметил, что перед Украиной предстают многие вызовы и задачи, поэтому образование будет трансформироваться, а требования к учителям – расти.

Новые принципы образования требуют от каждого учителя высокого профессионализма, овладения и применением современных педагогических технологий и новых методов обучения и воспитания, желания и умения постоянно учиться и самосовершенствоваться, творческого подхода и рационализма, а также готовности к изменениям в контексте реализации содержания реформы НУШ,

– сказал Лисовой.

Министр также добавил, что у всех руководителей учебных заведений есть автономия относительно того, как финансового поощрять учителей. Речь может идти о повышенных должностных окладах, надбавках и доплатах за отдельные виды деятельности.