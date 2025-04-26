Коли у школах Вінниці будуть літні канікули у 2025 році

У школах Вінниці навчальний рік 2024 – 2025 закінчиться 6 червня. Опісля розпочнуться літні канікули.

Їхню тривалість не скорочуватимуть. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення департаменту освіти Вінницької міської ради.

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Коли у школах Вінниці будуть літні канікули

У міськраді уточнили, що з 7 червня молодші школярі зможуть радіти літнім канікулам, а випускники готуватимуться до нового етапу в житті.

Також нагадали, що педагогічна рада закладу чітко визначає терміни навчального року і канікул. Згідно з законодавством, навчальний рік не може тривати більше ніж 175 навчальних днів. Через воєнний стан немає додаткових святкових вихідних.

Освітній процес не переривався і не був скорочений – діти навчалися в онлайн форматі. Тож останній шкільний урок для школярів буде 6 червня,

– пояснила директорка департаменту освіти ВМР Оксана Яценко.

Після останнього дзвоника молодші школярі зможуть відпочити у пришкільних таборах, дев'ятикласники отримають документи про освіту, а одинадцятикласники продовжать складати НМТ.

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Коли будуть літні канікули 2025