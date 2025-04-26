Коли у школах Вінниці будуть літні канікули у 2025 році
- Навчальний рік 2024 – 2025 у школах Вінниці закінчиться 6 червня.
- Опісля чого розпочнуться літні канікули.
У школах Вінниці навчальний рік 2024 – 2025 закінчиться 6 червня. Опісля розпочнуться літні канікули.
Їхню тривалість не скорочуватимуть. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення департаменту освіти Вінницької міської ради.
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Коли у школах Вінниці будуть літні канікули
У міськраді уточнили, що з 7 червня молодші школярі зможуть радіти літнім канікулам, а випускники готуватимуться до нового етапу в житті.
Також нагадали, що педагогічна рада закладу чітко визначає терміни навчального року і канікул. Згідно з законодавством, навчальний рік не може тривати більше ніж 175 навчальних днів. Через воєнний стан немає додаткових святкових вихідних.
Освітній процес не переривався і не був скорочений – діти навчалися в онлайн форматі. Тож останній шкільний урок для школярів буде 6 червня,
– пояснила директорка департаменту освіти ВМР Оксана Яценко.
Після останнього дзвоника молодші школярі зможуть відпочити у пришкільних таборах, дев'ятикласники отримають документи про освіту, а одинадцятикласники продовжать складати НМТ.
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Коли будуть літні канікули 2025
- Навчальний рік 2024 – 2025 у школах України офіційно завершиться 30 червня.
- Однак школи мають право самостійно визначати дати канікул, зокрема літніх.
- Вони можуть відправити учнів на літні канікули вже у червні, якщо виконали навчальну програму.
- Інформація про те, що літні канікули у школах України цьогоріч розпочнуться 1 липня, є неправдивою.