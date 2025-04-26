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Освіта Освіта в Україні Коли у школах Вінниці будуть літні канікули у 2025 році
26 квітня, 21:24
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Коли у школах Вінниці будуть літні канікули у 2025 році

Марія Волошин
Основні тези
  • Навчальний рік 2024 – 2025 у школах Вінниці закінчиться 6 червня.
  • Опісля чого розпочнуться літні канікули.

У школах Вінниці навчальний рік 2024 – 2025 закінчиться 6 червня. Опісля розпочнуться літні канікули. 

Їхню тривалість не скорочуватимуть. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення департаменту освіти Вінницької міської ради.

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Коли у школах Вінниці будуть літні канікули

У міськраді уточнили, що з 7 червня молодші школярі зможуть радіти літнім канікулам, а випускники готуватимуться до нового етапу в житті. 

Також нагадали, що педагогічна рада закладу чітко визначає терміни навчального року і канікул. Згідно з законодавством, навчальний рік не може тривати більше ніж 175 навчальних днів. Через воєнний стан немає додаткових святкових вихідних.

Освітній процес не переривався і не був скорочений – діти навчалися в онлайн форматі. Тож останній шкільний урок для школярів буде 6 червня,
– пояснила директорка департаменту освіти ВМР Оксана Яценко.

Після останнього дзвоника молодші школярі зможуть відпочити у пришкільних таборах, дев'ятикласники отримають документи про освіту, а одинадцятикласники продовжать складати НМТ.

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Коли будуть літні канікули 2025

  • Навчальний рік 2024 – 2025 у школах України офіційно завершиться 30 червня.
  • Однак школи мають право самостійно визначати дати канікул, зокрема літніх.
  • Вони можуть відправити учнів на літні канікули вже у червні, якщо виконали навчальну програму.
  • Інформація про те, що літні канікули у школах України цьогоріч розпочнуться 1 липня, є неправдивою.