У Черкасах школярі підуть на літні канікули вже у травні

У Черкасах школярі підуть на літні канікули відповідно до затвердженого плану. Їхній відпочинок стартує 30 травня.

Зменшувати тривалість канікул влітку у місті не планують. Про це інформує 24 Канал з посиланняя на заяву заступниці мера Черкас Анастасії Чубіної Суспільному.

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Коли будуть літні канікули у школах Черкас

Чубіна зазначила, що дату завершення навчального року 2024 – 2025 у школах погодили раніше. Це 30 травня.

Ми рухаємося за планом, який затверджений, тобто поки ніяких змін щодо зменшення тривалості канікул немає. Зрозуміло, що будуть додані якісь години на підготовку до ЗНО чи іншої навчальної роботи, але навчальний рік ми завершуємо вчасно,

– заявила вона.

І додала: ми витримуємо норму 175 днів на рік і навчальний рік закінчується за планом.

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