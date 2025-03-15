Готуйте теплий анцуґ: до Львова посеред весни прийшла зима
- У Львові спостерігається різка зміна погоди з теплої на холодну, з дощами та снігом.
- Як про це красиво розповісти на місцевій говірці – читайте у нашій новині.
Цього місяця синоптики кілька днів поспіль фіксували у Львові аномальну температуру. У день повітря прогрілося аж до позначки +20,5°С.
Але часто така погода навесні оманлива, бо після тепла приходять дощі та похолодання. Чому у Львові такі примхи погоди – давно не несподіванка, Освіта 24 розкаже у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".
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У Львові різко змінилася погода
У двадцять другій добірці розповідаємо, як часто в місті може змінюватися погода та чи готові до цього самі львів'яни.
Попри аномальну температуру минулого тижня, львів'яни все одно знали, що скоро буде дощ. Але, що ще й зі снігом, а потім ще й мороз буде – ну такої холодриги посеред весни в місті точно ніхто не очікував.
- Холодрига – сильний холод;
Бо львів'яни вже почули весну, почали ходити в легких ґалантних суконках, мештиках і на бланк. А зимовий анцуґ сховали в шафу.
- анцуґ – одяг;
- на бланк – без плаща (пальта);
- соконка, суконка – сукенка;
- мешти – туфлі;
- ґалантний – елегантний;
Але бувалі містяни знають: дощ ві Львові – не дивина. Він тут падає, як мінімум, з 1256 року. Тому радять знов витягувати теплий мантель, сподні і криси.
Дощ у Львові / Фото: anderver.livejournal.com
- мантель – плащ, пальто;
- крис – капелюх;
- спо́дні – штани;
Тож не будьте фраєром, бо промокнете дурх і будете тиждень сидіти вдома. І сьорбати гербату з цитриною, бо болить ґе́ґавка.
- ґе́ґавка – горло, горлянка;
- дурх – наскрізь, просто;
- йо́йкати – нарікати;
- гербата – чай;
- цитрина – лимон;
- шно́бель – ніс;
То шоб ви потім не йойкали і не сиділи з закладеним шнобелем, вдівайте теплий анцуґ і чекайте, коли потепліє.
До слова, ми розповідали, які слова відразу асоціюються зі Львовом.