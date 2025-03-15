Готуйте теплий анцуґ: до Львова посеред весни прийшла зима

Цього місяця синоптики кілька днів поспіль фіксували у Львові аномальну температуру. У день повітря прогрілося аж до позначки +20,5°С.

Але часто така погода навесні оманлива, бо після тепла приходять дощі та похолодання. Чому у Львові такі примхи погоди – давно не несподіванка, Освіта 24 розкаже у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

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У Львові різко змінилася погода

У двадцять другій добірці розповідаємо, як часто в місті може змінюватися погода та чи готові до цього самі львів'яни.

Попри аномальну температуру минулого тижня, львів'яни все одно знали, що скоро буде дощ. Але, що ще й зі снігом, а потім ще й мороз буде – ну такої холодриги посеред весни в місті точно ніхто не очікував.

Холодрига – сильний холод;

Бо львів'яни вже почули весну, почали ходити в легких ґалантних суконках, мештиках і на бланк. А зимовий анцуґ сховали в шафу.

анцуґ – одяг;

на бланк – без плаща (пальта);

соконка, суконка – сукенка;

мешти – туфлі;

ґалантний – елегантний;

Але бувалі містяни знають: дощ ві Львові – не дивина. Він тут падає, як мінімум, з 1256 року. Тому радять знов витягувати теплий мантель, сподні і криси.



Дощ у Львові / Фото: anderver.livejournal.com

мантель – плащ, пальто;

крис – капелюх;

спо́дні – штани;

Тож не будьте фраєром, бо промокнете дурх і будете тиждень сидіти вдома. І сьорбати гербату з цитриною, бо болить ґе́ґавка.

ґе́ґавка – горло, горлянка;

дурх – наскрізь, просто;

йо́йкати – нарікати;

гербата – чай;

цитрина – лимон;

шно́бель – ніс;

То шоб ви потім не йойкали і не сиділи з закладеним шнобелем, вдівайте теплий анцуґ і чекайте, коли потепліє.

До слова, ми розповідали, які слова відразу асоціюються зі Львовом.