Готовьте теплый анцуг: во Львов посреди весны пришла зима
- Во Львове наблюдается резкая смена погоды с теплой на холодную, с дождями и снегом.
- Как об этом красиво рассказать на местном наречии – читайте в нашей новости.
В этом месяце синоптики несколько дней подряд фиксировали во Львове аномальную температуру. В день воздух прогрелся до отметки +20,5°С.
Но часто такая погода весной обманчива, потому что после тепла приходят дожди и похолодание. Почему во Львове такие капризы погоды – давно не неожиданность, Образование 24 расскажет в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
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Во Львове резко изменилась погода
У двадцать второй подборке рассказываем, как часто в городе может меняться погода и готовы ли к этому сами львовяне.
Несмотря на аномальную температуру на прошлой неделе, львовяне все равно знали, что скоро будет дождь. Но, что еще и со снегом, а потом еще и мороз будет – ну такой холодрыги посреди весны в городе точно никто не ожидал.
- Холодрига – сильний холод;
Потому что львовяне уже услышали весну, начали ходить в легких галантных платьях, мештиках и на бланк. А зимний анцуг сдали в шкаф.
- анцуґ – одяг;
- на бланк – без плаща (пальта);
- соконка, суконка – сукенка;
- мешти – туфлі;
- ґалантний – елегантний;
Но бывалые горожане знают: дождь во Львове – не редкость. Он здесь падает, как минимум, с 1256 года. Поэтому советуют вновь вытаскивать теплый мантель, сподни и крысы.
Дождь во Львове / Фото: anderver.livejournal.com
- мантель – плащ, пальто;
- крис – капелюх;
- спо́дні – штани;
Поэтому не будьте фраером, потому что промокнете дурх и будете неделю сидеть дома. И сьорбаты гербату с цитриной, потому что болит ґеґавка.
- ґе́ґавка – горло, горлянка;
- дурх – наскрізь, просто;
- йо́йкати – нарікати;
- гербата – чай;
- цитрина – лимон;
- шно́бель – ніс;
Так шоб вы потом не йойкали и не сидели с заложенным шнобелем, надевайте теплый анцуг и ждите, когда потеплеет.
К слову, мы рассказывали, какие слова сразу ассоциируются со Львовом.