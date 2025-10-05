Цьогоріч День учителя в Україні відзначають 5 жовтня. Тож педагоги сьогодні отримують вітання, подарунки та слова подяки.

Учні та їхні батьки дякують наставникам за невтомну працю, добру науку і терпіння. 24 Канал приєднується до вітань і з нагоди свята у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" підкаже, як цікаво називають педагогів на львівській ґварі.

Як називають учителів на львівському діалекті?

У тридцять третій добірці ловіть також колоритні діалектизми з місцевого говору, які ви можете знайти та почути на Галичині у цей день.

Так, бранжа сьогодні чи ще в п'ятницю у буді привітала своїх бельферів і подарувала їм квіти та бомбони.

Бе́льфер – учитель;

бранжа – школярі;

бу́да – школа;

Хоча всі прийшли такі ґалантні, але забав зараз не роблять – не той час. Просто всі разом стали до знимки біля бйю́рка.

бомбо́ни – цукерки;

бйю́ро, бйю́рко – письмовий стіл;

ґалантний – елегантний;

забава – вечірка;

знимка – фото;



Педагоги у Львові з нагоди Дня учителя 2025 / фото ЛМР

А батьки, дивлячись на своїй любих бахірів, побажали вчителям файного урльопу та доброго уздровиська. Ну і мати на ті вакації багато-багато центів.