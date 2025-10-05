Укр Рус
5 жовтня, 17:10
2

Будете здивовані: як колоритно називають учителів на львівському діалекті

Марія Волошин
Основні тези
  • На львівському діалекті учителів називають "бельферами".
  • Які ще цікаві слова з місцевого говору можна почути на День вчителя у Львові, розповідає 24 Канал. 

Цьогоріч День учителя в Україні відзначають 5 жовтня. Тож педагоги сьогодні отримують вітання, подарунки та слова подяки.

Учні та їхні батьки дякують наставникам за невтомну працю, добру науку і терпіння. 24 Канал приєднується до вітань і з нагоди свята у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" підкаже, як цікаво називають педагогів на львівській ґварі.

Як називають учителів на львівському діалекті?

 У тридцять третій добірці ловіть також колоритні діалектизми з місцевого говору, які ви можете знайти та почути на Галичині у цей день. 

Так, бранжа сьогодні чи ще в п'ятницю у буді привітала своїх бельферів і подарувала їм квіти та бомбони.

  • Бе́льфер – учитель;
  • бранжа – школярі;
  • бу́да – школа;

Хоча всі прийшли такі ґалантні, але забав зараз не роблять – не той час. Просто всі разом стали до знимки біля бйю́рка.

  • бомбо́ни – цукерки;
  • бйю́ро, бйю́рко – письмовий стіл;
  • ґалантний – елегантний;
  • забава – вечірка;
  • знимка – фото;


Педагоги у Львові з нагоди Дня учителя 2025 / фото ЛМР

А батьки, дивлячись на своїй любих бахірів, побажали вчителям файного урльопу та доброго уздровиська. Ну і мати на ті вакації багато-багато центів.

  • ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
  • вакації – канікули;
  • урльоп – відпустка;
  • уздровисько – курорт;
  • цент – гріш.