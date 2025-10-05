Будете удивлены: как колоритно называют учителей на львовском диалекте
- На львовском диалекте учителей называют "бельферами".
- Какие еще интересные слова из местного говора можно услышать на День учителя во Львове, рассказывает 24 Канал.
В этом году День учителя в Украине отмечают 5 октября. Поэтому педагоги сегодня получают поздравления, подарки и слова благодарности.
Ученики и их родители благодарят наставников за неутомимый труд, хорошую науку и терпение. 24 Канал присоединяется к поздравлениям и по случаю праздника в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" подскажет, как интересно называют педагогов на львовской гваре.
Как называют учителей на львовском диалекте?
У тридцать третьей подборке ловите также колоритные диалектизмы из местного говора, которые вы можете найти и услышать на Галичине в этот день.
Так, бранжа сегодня или еще в пятницу в буде поздравила своих бельферов и подарила им цветы и бомбоны.
- Бе́льфер – учитель;
- бранжа – школярі;
- бу́да – школа;
Хотя все пришли такие галантные, но забав сейчас не делают – не то время. Просто все вместе стали к снимку возле бйюрка.
- бомбо́ни – цукерки;
- бйю́ро, бйю́рко – письмовий стіл;
- ґалантний – елегантний;
- забава – вечірка;
- знимка – фото;
Педагоги во Львове по случаю Дня учителя 2025 / фото ЛГС
А родители, глядя на своих любимых бахиров, пожелали учителям прекрасного урльопа и хорошего уздровиська. Ну и иметь на те вакации много-много центов.
- ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
- вакації – канікули;
- урльоп – відпустка;
- уздровисько – курорт;
- цент – гріш.