800 балів із НМТ: львівський випускник склав усі предмети на максимум

Випускник львівського ліцею "Гроно" Юрій Гащук отримав максимальний результат на НМТ-2026. Школяр склав усі чотири предмети тестування на 200 балів і показав один із найкращих результатів цьогорічної вступної кампанії.

Випускник львівського ліцею "Гроно" Юрій Гащук показав винятковий результат на НМТ-2026 – він склав усі чотири предмети на максимальні 200 балів. Про досягнення школяра повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, за словами посадовця, такий результат став наслідком багаторічної підготовки та наполегливої роботи учня.

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Випускник зі Львова отримав 800 балів на НМТ

Юрій Гащук складав НМТ з української мови, історії України, математики та хімії. У кожному з цих предметів випускник отримав найвищий можливий результат – 200 балів.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

"Просто неймовірний результат! А за ним – роки наполегливої та самовідданої роботи. Вітаємо і пишаємось!" – написав Андрій Закалюк.

Випускник навчався у ліцеї "Гроно" Львівської міської ради. У закладі освіти пишаються досягненням школяра та очікують на завершення додаткової сесії НМТ, щоб остаточно підбити підсумки цьогорічного тестування.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році в Україні лише троє учасників склали НМТ на 800 балів – тобто отримали по 200 балів із чотирьох предметів. Ще 31 випускник отримав максимальні 600 балів за три дисципліни.

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Ще один високий результат показав випускник Горохівського ліцею №1 імені Івана Франка на Волині Ілля Обозовський. Він отримав по 200 балів з української мови, математики та біології, а історію України склав на 197 балів.

Таким чином, його загальний результат становив 797 балів із 800 можливих.

Водночас у Львові учні, які демонструють найвищі результати на НМТ, можуть отримати фінансову винагороду від міста. За 400 балів випускникам виплачують 10 тисяч гривень, за 600 балів – 20 тисяч гривень, а за максимальний результат у 800 балів передбачена винагорода 30 тисяч гривень.

Такі результати випускників показують, що навіть в умовах війни українські школярі продовжують досягати високих академічних результатів і успішно готуватися до вступу.