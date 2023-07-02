У Львові будують першу школу з допомогою 3D-друку: неймовірні фото та відео

У Львові будують школу за допомогою технології 3D-друку. Це буде перший такий навчальний заклад в Європі.

За інформацією Львівської міськради, зводять новий навчальний корпус для першокласників школи № 23. Вона розміщена на вулиці Варшавській, 126.

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У Львові будують школу з допомогою 3D-друку

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій Михайло Федоров розповів, що у Львові будують першу в Європі школу за допомогою 3D-друку.

3D-принтером зводять новий корпус школи, яка вже діє, але стала затісною для дітей. У новому приміщенні навчатимуться 100 учнів молодших класів. Технологія дає змогу точніше використовувати ресурси та скорочувати витрати на матеріали,

– зауважив Федоров.

За його словами, для керування та контролю за роботом-друкарем потрібна команда всього з трьох осіб.

"Попереду — велика Відбудова України, тож маємо вже зараз залучати технології та інновації для будівництва", – підсумував віцепрем'єр.

Дивіться, як у Львові будують школу з допомогою 3D-друку: відео

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У новому корпусі зможуть навчатися близько сотні учнів

Організатори та ініціатори проєкту будівництва 3D-школи – гуманітарний фонд Team4UA за підтримки міжнародного технологічного гуманітарного фонду Humanitarian Innovative Technologies (HIT).

Засновник Team4UA (Україна – Франція) Жан-Крістоф Боні зауважив, що зараз фонд реалізовує в Україні 2 проєкти:

постачання їжі постраждалим від війни у прифронтових регіонах разом з Фондом ООН,

будівництво 3D-школи.

Ми привезли сюди технологію 3D-друку, щоб показати, як можна швидко і якісно відбудовувати Україну. Ця школа – це 506 квадратних метрів, які ми разом з партнерами COBOD International та 3DCP Group плануємо зробити до 1 січня,

– заявив Боні.

За його словами, мета 3D-будівнитцва – не бути дешевшим, а бути швидшим.

"Цей проєкт не є дешевшим за звичайне будівництво, але є в десять разів швидшим. Це дуже важливий проєкт для відбудови України. Ми плануємо відкрити тренінговий центр, щоб навчити людей в Україні працювати з цими технологіями та розвивати 3D-будівництво в Україні. Плануємо збудувати міст у Херсоні за допомогою цієї технології", – повідомив засновник Team4UA.

Додатковий навчальний корпус загальноосвітньої школи №23, за попередніми розрахунками, стане найбільшим навчальним закладом у світі, побудованим за допомогою такого 3D-принтера. Відкриття заплановане на 2024 рік.

Тут зможуть навчатися 100 учнів початкових класів. Школа № 23 є переповненою, адже розміщена в досить густозаселеному районі – навчальний заклад розрахований на 700 учнів, а зараз тут навчаються близько 1000.

Планується, що в цій одноповерховій будівлі будуть навчальні класи, комфортний хол для спілкування дітей, вчительська та санвузли. Також проєкт передбачає великі скляні поверхні, а монолітні стіни із бетону відповідатимуть новим стандартам безпеки.

"Ми – та компанія, яка розвинула технологію 3D-будівництва, що зводить нові конструкції, нові будівлі шар за шаром. Зараз ця технологія використовується в Україні вперше. За допомогою цієї технології Україна може бути відновлена набагато швидше та екологічніше. Ми дуже пишаємось, що ми зараз тут і надаємо принтер безкоштовно для України, бо це найменше, що ми можемо зробити для вас", – наголосив засновник та генеральний директор данської компанії Сobod International Генрік Люнд-Нільсен.

Дивіться фото з будівництва / Світлини Романа Балука