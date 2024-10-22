На лекції вмикала відео російською: викладачку Львівського університету відсторонили від роботи

Викладачка Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Мар'яна Лужна незважаючи на зауваження студентів показувала під час лекції відео з російських медичних центрів. Керівництво університету відсторонило її від роботи, а також покарало доганою.

Про це повідомили керівник "Української студентської асоціації фізичної терапії" Олег Карпов та пресслужба університету.

Дивіться також У вишах України завершується додатковий вступ на контракт

Викладачку університету відсторонили від роботи

Ситуація сталася 17 жовтня на лекції з "Інноваційних технологій у фізичній терапії", яка проводилася дистанційно через застосунок Zoom. Викладачка Мар'яна Лужна "для представлення роботи певних реабілітаційних пристроїв, включала російськомовні відео та інтерв'ю зняті в реабілітаційних центрах Росії".

Після запуску відео студенти відразу попросили викладачку вимкнути його, оскільки воно "російськомовне та зняте в Росії".

На що, за словами студентів, викладачка запропонувала самостійно вимкнути звук і далі переглянути відео: "Так, перепрошую, але давайте будемо дивитися на матеріал, який у відео, попри те, якою мовою і де його знято. Якщо вам не до вподоби слухати цю мову, то ви можете вимикати звук у себе, допоки триває відео", – заявила викладачка.

Після цього деякі студенти покинули цю дисципліну.

На цей інцидент відреагували в адміністрації університету. Там заявили, що провели зустрічі зі студентами та створили комісію для розгляду "інциденту щодо використання російськомовного відео в навчальному процесі студентів факультету терапії та реабілітації".

Відтак, в пресслужбі університету зазначили, що Комісія запропонувала ректору відсторонити працівницю від виконання обов'язків на час роботи комісії. Після другого засідання ректор ухвалив рішення покарати викладачку доганою.