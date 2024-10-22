Додатковий набір триватиме ще протягом одного тижня. Подати заяви можуть ще ті вступники, які не змогли цього зробити в основний період, інформує Osvita.ua
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У ЗВО завершується додатковий вступ на контракт
Вступ відбувається на основі результатів НМТ 2022 – 2024 років, ЗНО 2021 року або за підсумками вступних випробувань у виші для абітурієнтів-пільговиків.
Зверніть увагу! Без результатів НМТ/ЗНО можуть вступити на бакалаврат особи, які бажають отримати другу вищу освіту і вже мають ступені бакалавра, магістра або спеціаліста.
Їм для вступу необхідно скласти фаховий іспит у виші та надати мотиваційний лист.
Загалом зарахування на навчання за контрактною формою може тривати до 31 жовтня.
Цікаво! У межах цієї вступної кампанії абітурієнти, які вступають на контрактну форму у виші, можуть отримати грант на навчання. Для цього потрібно було на НМТ набрати не менш як 150 балів із двох предметів.
Які виші України "забрали" найбільше грантів для студентів
- Понад 150 вишів в Україні приєдналися до експериментального проєкту МОН щодо грантів для студентів.
- Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів, які ЗВО отримали найбільше грантів станом на початок вересня.
- Найбільше грантів узяли два львівські виші: ЛНУ імені Івана Франка (1262 вступники з грантами) та НУ "Львівська політехніка" (1154 вступники з грантами).
- Далі у списку лідерів, за його словами, – КНУ імені Тараса Шевченка (990), КПІ імені Ігоря Сікорського (588) і Києво-Могилянська академія (531).