Додатковий набір триватиме ще протягом одного тижня. Подати заяви можуть ще ті вступники, які не змогли цього зробити в основний період, інформує Osvita.ua

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У ЗВО завершується додатковий вступ на контракт

Вступ відбувається на основі результатів НМТ 2022 – 2024 років, ЗНО 2021 року або за підсумками вступних випробувань у виші для абітурієнтів-пільговиків.

Зверніть увагу! Без результатів НМТ/ЗНО можуть вступити на бакалаврат особи, які бажають отримати другу вищу освіту і вже мають ступені бакалавра, магістра або спеціаліста.

Їм для вступу необхідно скласти фаховий іспит у виші та надати мотиваційний лист.

Загалом зарахування на навчання за контрактною формою може тривати до 31 жовтня.

Цікаво! У межах цієї вступної кампанії абітурієнти, які вступають на контрактну форму у виші, можуть отримати грант на навчання. Для цього потрібно було на НМТ набрати не менш як 150 балів із двох предметів.

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