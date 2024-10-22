Дополнительный набор продлится еще в течение одной недели. Подать заявления могут еще те абитуриенты, которые не смогли этого сделать в основной период, информирует Osvita.ua
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В ЗВО завершается дополнительное поступление на контракт
Поступление происходит на основе результатов НМТ 2022 – 2024 годов, ВНО 2021 года или по итогам вступительных испытаний в вузе для абитуриентов-льготников.
Обратите внимание! Без результатов НМТ/ЗНО могут поступить на бакалавриат лица, желающие получить второе высшее образование и уже имеющие степени бакалавра, магистра или специалиста.
Им для поступления необходимо сдать профессиональный экзамен в вузе и предоставить мотивационное письмо.
В целом зачисление на обучение по контрактной форме может продолжаться до 31 октября.
Интересно! В рамках этой вступительной кампании абитуриенты, которые поступают на контрактную форму в вузы, могут получить грант на обучение. Для этого нужно было на НМТ набрать не менее 150 баллов по двум предметам.
Какие вузы Украины "забрали" больше всего грантов для студентов
- Более 150 вузов в Украине присоединились к экспериментальному проекту МОН по грантам для студентов.
- Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, какие ЗВО получили больше всего грантов по состоянию на начало сентября.
- Больше всего грантов взяли два львовских вуза: ЛНУ имени Ивана Франко (1262 поступающих с грантами) и НУ "Львовская политехника" (1154 поступающих с грантами).
- Далее в списке лидеров, по его словам, – КНУ имени Тараса Шевченко (990), КПИ имени Игоря Сикорского (588) и Киево-Могилянская академия (531).