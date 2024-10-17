Об этом в ответ на запрос Освита.ua сообщили в Министерстве образования и науки. В ведомстве отмечают, что сейчас в МОН идет подготовка документов, которые определят правила проведения вступительной кампании 2025 года.

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В МОН рассказали об обсуждении Порядка приема на обучение

В ведомстве также добавляют, что их специалисты готовят проекты Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году и Порядка приема на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования в 2025 году.

Они будут вынесены на общественное обсуждение после вступления в силу законопроекта 12053 как закона,

– отметили в МОН.

Заметим, что, соответствии с законом "О высшем образовании", условия приема на обучение для получения высшего образования МОН должно обнародовать не позднее 15 октября года, предшествующего году проведения вступительной кампании.

Все же во время полномасштабной войны обнародование условий приема обычно происходит значительно позже. Это из-за необходимости внесения изменений в некоторые законы Украины, которые позволяют провести вступительную кампанию по результатам НМТ, а не привычного ВНО.

Обнародование условий проведения вступительной кампании ежегодно задерживает работа украинских парламентариев.

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