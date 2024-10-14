При этом рекомендуют мультитест приравнять к вступительным испытаниям, как и было до этого. Об этом сообщили в профильном комитете ВРУ.
Смотрите также Лисовой заявил, что тесты по истории Украины для НМТ-2025 реформируют
Как будет происходить НМТ в 2025 году
Решение народные избранники приняли во время заседания подкомитета по вопросам высшего образования. Так, рекомендовали приняли за основу и в целом проект закона № 12053 о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года.
Обратите внимание! Как проходил национальный мультитест в 2024 году – все детали рассказала в интервью 24 Каналу директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Текст доступен по ссылке.
Согласно документу вступительные испытания для участия в конкурсном отборе на обучение для получения высшего образования включают тестирование по таким обязательным учебным предметам:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины;
А также – учебного предмета на выбор из перечня таких:
- иностранный язык;
- биология;
- география;
- физика;
- химия;
- украинская литература.
Конкурсный отбор на обучение будут осуществлять по результатам вступительных испытаний 2022 – 2025 годов.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Заметим, что принятие законопроекта позволит Министерству образования и науки утвердить Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году, которым будут руководствоваться учебные заведения при приеме абитуриентов на обучение.
- Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что тесты по истории Украины, которые будут сдавать во время национального мультитеста в 2025 году выпускники, изменят. В частности, дополнят задачами по истории Руси-Украины. Подробнее читайте по ссылке.