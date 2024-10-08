В частности, еще продолжается дополнительный набор в вузы поступающих на бакалавра на контрактную форму. Об этом информирует Osvita.ua.

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Как получить второе высшее образование по контракту

В 2024 году поступить на бакалавра можно по результатам НМТ таких лет:

2022;

2023;

2024;

а также ВНО 2021 года.

В то же время для конкурсного отбора лиц для получения второго высшего образования действуют другие правила.

В частности, для поступления на бакалавра лицам, которые уже имеют степень бакалавра, магистра или специалиста, засчитывают результаты профессионального экзамена в учреждении высшего образования и рассмотрения мотивационных писем.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

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