В частности, еще продолжается дополнительный набор в вузы поступающих на бакалавра на контрактную форму. Об этом информирует Osvita.ua.
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Как получить второе высшее образование по контракту
В 2024 году поступить на бакалавра можно по результатам НМТ таких лет:
- 2022;
- 2023;
- 2024;
- а также ВНО 2021 года.
В то же время для конкурсного отбора лиц для получения второго высшего образования действуют другие правила.
В частности, для поступления на бакалавра лицам, которые уже имеют степень бакалавра, магистра или специалиста, засчитывают результаты профессионального экзамена в учреждении высшего образования и рассмотрения мотивационных писем.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Какая специальность самая популярная среди поступающих
- В рамках этой вступительной кампании самой популярной специальностью среди поступающих в вузы стала психология.
- На нее абитуриенты подали больше всего заявлений.
- Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий объяснил, что популярность психологии, вероятно, обусловлена ситуацией в стране, ведь психологи сейчас очень нужны.
- На специальность "психология" выделили 1091 бюджетное место, а на контракт поступили еще 8700 человек, из которых 2115 получили гранты.