Зокрема, ще триває додатковий набір до вишів вступників на бакалавра на контрактну форму. Про це інформує Osvita.ua.

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Як здобути другу вищу освіту за контрактом

У 2024 році вступити на бакалавра можна за результатами НМТ таких років:

2022;

2023;

2024;

а також ЗНО 2021 року.

Водночас для конкурсного відбору осіб для здобуття другої вищої освіти діють інші правила.

Зокрема, для вступу на бакалавра особам, які вже мають ступінь бакалавра, магістра чи спеціаліста, зараховують результати фахового іспиту в закладі вищої освіти та розгляду мотиваційних листів.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

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