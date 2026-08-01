Привітання з Медовим Спасом українською: листівки та теплі слова до свята

Свята – це не лише давні традиції, а й чудова нагода нагадати близьким, що вони для нас важливі. Кілька щирих слів, сказаних у день Медового Спаса, можуть подарувати гарний настрій, зігріти серце й стати знаком уваги, який запам'ятається надовго.

Добрі слова ніколи не бувають зайвими, особливо у світлі церковні свята. Медовий Спас – чудова нагода побажати рідним здоров'я, добробуту, душевного спокою й миру, листівками та привітаннями від 24 Каналу.

Як привітати з Медовим Спасом?

1 серпня – Медовий Спас, або Свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці, в українській традиції відкриває серпневий цикл Спасів. У церковному календарі цього дня також вшановують пам'ять святих мучеників Маккавеїв, тому в народі його ще називають Маковієм. За давнім звичаєм до храму несуть мед нового збору, мак, духмяні трави та польові квіти для освячення. Це свято символізує вдячність Богові за плоди землі, добробут, мир і початок Успенського посту.

І це гарна нагода привітати рідних та знайомих зі святом та надіслати листівку.

Листівка до Медового Cпаса / Pinterest

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Щиро вітаю з Медовим Спасом! Нехай у вашому домі завжди панують мир, любов і достаток, а життя буде солодким, мов свіжий мед. Бажаю міцного здоров'я, Божої опіки, світлої надії та щасливих днів.

Листівка до Медового Cпаса / Pinterest

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З Медовим Спасом! Нехай кожен день дарує тепло рідних сердець, затишок оселі та щиру радість. Бажаю, щоб у домі завжди були хліб, мед, щастя й добрі новини, а Господь оберігав вас і ваших близьких.

Листівка до Медового Cпаса/ Pinterest

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Вітаю з Медовим Спасом! Нехай це світле свято принесе мир у серце, спокій у душу й віру в добрі зміни. Бажаю Божого благословення, міцного здоров'я, злагоди в родині та якнайшвидшої перемоги добра.

Листівка до Медового Cпаса / Pinterest

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З Медовим Спасом! Бажаю медового настрою, щедрої долі, міцного здоров'я, добрих людей поруч і світла в кожному дні. Нехай Господь береже вас і вашу родину.

Листівка до Медового Cпаса / Pinterest

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Щиро вітаю зі святом Медового Спаса! Нехай Господня благодать наповнює ваше життя, а освячений мед стане символом добробуту, достатку й Божої ласки. Бажаю миру, благополуччя та душевної гармонії.

Листівка до Медового Cпаса / Pinterest

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Зі святом! Нехай у житті буде більше щасливих моментів, щирих усмішок, приємних зустрічей і солодких спогадів. Бажаю, щоб кожен день був наповнений теплом, а всі добрі справи неодмінно поверталися сторицею.

Листівка до Медового Cпаса / Pinterest

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Нехай Медовий Спас принесе до вашої оселі аромат літа, щедрість природи та Боже благословення. Хай серце зігріває любов, душу — віра, а життя буде солодким, мов запашний мед із літніх квітів.

Листівка до Медового Cпаса / Pinterest

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Друзі, вітаю вас із Медовим Спасом! Бажаю, щоб життя було щедрим на добрих людей, радісні події та приємні несподіванки. Нехай здоров'я буде міцним, а всі мрії поступово здійснюються.

Листівка до Медового Cпаса / Pinterest

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Щиро вітаю з Медовим Спасом! Нехай це свято принесе у ваш дім мир, тепло, добробут і Боже благословення. Нехай кожен день буде солодким від щасливих митей, а серце — сповненим любові, віри й надії.

Листівка до Медового Cпаса / Pinterest

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З Медовим Спасом! Нехай у вашій оселі завжди пахне свіжим хлібом, медом і духмяними травами, а в серці живуть любов до рідної землі, віра в добро й надія на щасливе майбутнє. Злагоди вашій родині, здоров'я та Божої опіки!

У щоденній метушні ми не завжди знаходимо час для теплих слів. Саме тому такі свята, як Медовий Спас, нагадують: варто зателефонувати рідним, написати повідомлення чи просто побажати їм здоров'я, миру й Божого благословення. Іноді кілька щирих рядків важать набагато більше, ніж дорогі подарунки.