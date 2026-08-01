Добрые слова никогда не бывают лишними, особенно в светлые церковные праздники. Медовый Спас – прекрасный повод пожелать родным здоровья, благополучия, душевного спокойствия и мира с помощью открыток и поздравлений от 24 Канала.

Как поздравить с Медовым Спасом?

1 августа – Медовый Спас, или Праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, в украинской традиции открывает августовский цикл Спасов. В церковном календаре в этот день также почитают память святых мучеников Маккавеев, поэтому в народе его еще называют Маковым. По древнему обычаю в храм несут мед нового сбора, мак, душистые травы и полевые цветы для освящения. Этот праздник символизирует благодарность Богу за плоды земли, благополучие, мир и начало Успенского поста.

И это хороший повод поздравить родных и знакомых с праздником и отправить открытку.

Открытка к Медовому Спасу / Pinterest

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Искренне поздравляю с Медовым Спасом! Пусть в вашем доме всегда царят мир, любовь и достаток, а жизнь будет сладкой, как свежий мед. Желаю крепкого здоровья, Божьей защиты, светлой надежды и счастливых дней.

Открытка к Медовому Спасу / Pinterest

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С Медовым Спасом! Пусть каждый день дарит тепло родных сердец, уют дома и искреннюю радость. Желаю, чтобы в доме всегда были хлеб, мед, счастье и хорошие новости, а Господь оберегал вас и ваших близких.

Открытка к Медовому Спасу / Pinterest

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Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть этот светлый праздник принесет мир в сердце, покой в душу и веру в добрые перемены. Желаю Божьего благословения, крепкого здоровья, согласия в семье и скорейшей победы добра.

Открытка к Медовому Спасу / Pinterest

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С Медовым Спасом! Желаю медового настроения, щедрой судьбы, крепкого здоровья, добрых людей рядом и света в каждом дне. Пусть Господь хранит вас и вашу семью.

Открытка к Медовому Спасу / Pinterest

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Искренне поздравляю с праздником Медового Спаса! Пусть Господня благодать наполняет вашу жизнь, а освященный мед станет символом благополучия, достатка и Божьей милости. Желаю мира, благополучия и душевной гармонии.

Открытка к Медовому Спасу / Pinterest

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С праздником! Пусть в жизни будет больше счастливых моментов, искренних улыбок, приятных встреч и сладких воспоминаний. Желаю, чтобы каждый день был наполнен теплом, а все добрые дела непременно возвращались сторицей.

Открытка ко Дню Медового Спаса / Pinterest

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Пусть Медовый Спас принесет в ваш дом аромат лета, щедрость природы и Божье благословение. Пусть сердце согревает любовь, душу – вера, а жизнь будет сладкой, как душистый мед из летних цветов.

Открытка ко Дню Медового Спаса / Pinterest

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Друзья, поздравляю вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы жизнь была щедра на добрых людей, радостные события и приятные сюрпризы. Пусть здоровье будет крепким, а все мечты постепенно сбываются.

Открытка к Медовому Спасу / Pinterest

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Искренне поздравляю с Медовым Спасом! Пусть этот праздник принесет в ваш дом мир, тепло, благополучие и Божье благословение. Пусть каждый день будет сладким от счастливых мгновений, а сердце – полным любви, веры и надежды.

Открытка к Медовому Спасу / Pinterest

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С Медовым Спасом! Пусть в вашем доме всегда пахнет свежим хлебом, медом и ароматными травами, а в сердце живут любовь к родной земле, вера в добро и надежда на счастливое будущее. Гармонии вашей семье, здоровья и Божьей защиты!

В повседневной суете мы не всегда находим время для теплых слов. Именно поэтому такие праздники, как Медовый Спас, напоминают: стоит позвонить родным, написать сообщение или просто пожелать им здоровья, мира и Божьего благословения. Иногда несколько искренних строк значат гораздо больше, чем дорогие подарки.