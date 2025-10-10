Українська мова має стільки цікавих слів, цілком літературних, про які ми не чули чи забули, що можна дивувати і дивуватися щодня. Спробуйте кілька з них використати у розмові.

Добірку цікавих маловідомих українських слів пропонує 24 Канал, посилаючись на акторку дубляжу та радіоведучу Юлію Котурбаш.

Якими словами можна здивувати співрозмовника?

Українські словники містять чимало слів, які ми уже не так часто вживаємо та чомусь вважаємо застарілими, чи неприйнятними для повсякденного мовлення. Однак, часто чуючи чи читаючи у книгах маловідомі слова задумуємося, що вони означають.

А ще – ними можна дивувати друзів та близьких, якщо ви їх раптом використаєте у дружній розмові. Візьміть собі до уваги добірку наступних слів, які можна "прилаштувати" у повсякденні розмови.

Анітелень – означає ні слова, ні звука. Це і не пліткувати та помовчати у певний момент.

– означає ні слова, ні звука. Це і не пліткувати та помовчати у певний момент. Цмулити – пити щось із насолодою, смакувати напій.

– пити щось із насолодою, смакувати напій. Виднокрай – те саме, що обрій чи горизонт. І це далеко не усі слова, якими можна його назвати.

– те саме, що обрій чи горизонт. І це далеко не усі слова, якими можна його назвати. Уторопати – зрозуміти, збагнути чи прийняти зміст сказаного, чи написаного.

– зрозуміти, збагнути чи прийняти зміст сказаного, чи написаного. Шибайголова – смілива, безстрашна людина, яку нічого не боїться і ні перед чим не зупиняється. По-іншому можна сказати – вар'ят.

– смілива, безстрашна людина, яку нічого не боїться і ні перед чим не зупиняється. По-іншому можна сказати – вар'ят. Плекати – з любов'ю вирощувати чи виховувати когось. Інший замінник, не менш красивий – викохувати.

– з любов'ю вирощувати чи виховувати когось. Інший замінник, не менш красивий – викохувати. Так-сяк чи сяк-так – це робити щось абияк, щоб швидко, чи як зараз кажуть – для галочки.

– це робити щось абияк, щоб швидко, чи як зараз кажуть – для галочки. Кепкувати – жартувати з когось. Хоча, як вказує ресурс "Словник.UA", слово має і негативний зміст – глузувати чи насміхатися з когось.

– жартувати з когось. Хоча, як вказує ресурс "Словник.UA", слово має і негативний зміст – глузувати чи насміхатися з когось. Серпанок – це і легка невагома тканина, і мряка, тобто те, що заважає чітко і виразно бачити.

Ці слова не варто вважати діалектизмами чи архаїзмами, це цілком літературні слова, які, на жаль, уже не так часто можна почути.

Спробуйте вплести їх у павутинку своєї розмови та перевірте, знають, чули про них ваші друзі чи ні. І взагалі – здивуйте їх своїми знаннями!

Крім того, українська мова настільки барвиста та строката, що використовуючи маловідомі слова, ви й серед своїх краян можете видатися за чужоземця.

Не варто залишати такі слова лише для художніх творів. Вони чудово вписуються і в повсякденне мовлення роблячи його цікавішим та виразнішим. Повертайте та оживляйте своє! Говоріть українською!