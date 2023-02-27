Мовознавиця розповіла, чому Росія так завзято намагалася знищити українську мову

Якщо зникає мова, зникає й народ, який нею розмовляє. Тому росіяни та їхня імперія постійно провадили війну з нашою мовою, намагаючись примусити українців зректися її і перейти на російську.

Про це у коментарі 24 Каналу розповіла видатна українська мовознавиця, докторка філологічних наук та професорка Лариса Масенко. Вона зауважила: імперці знали, що без своєї мови українці перетворяться на один народ з росіянами, про що й заявляє Путін, розв'язавши війну на знищення українського народу.

Важливо Ї проти Z: як українська мова стала зброєю, символом спротиву і лінією оборони

Чому Росія так завзято намагалася знищити українську мову

Масенко акцентувала, що українська нація сформована українською мовою. Саме мова відрізняє нас від інших народів, передусім від росіян. Вони вже понад три століття намагаються знищити українську мову, бо вона об'єднує своїх носіїв в самостійну, незалежну від них спільноту.

Попри зусилля імперців, українська мова вистояла. Як основа української культури й ідентичності вона стала потужним джерелом опору загарбницьким намірам росіян,

– наголосила мовознавиця.

Також вона додала, що народ, що так мужньо протистоїть неймовірно жорстокому й значно чисельнішому агресорові у боротьбі за свободу, викликав велику повагу й захоплення.

Якщо і на фронті, і в тилу українці так самовіддано відстоюють свою незалежність, то це означає, що вони володіють сильною культурою,

– уточнила професорка.

І зауважила, що зараз у всьому світі спостерігається стрімке зростання інтересу до нашої країни, чимало людей за кордоном почали вивчати нашу мову й цікавитись українською культурою.

Як українська мова стала зброєю, символом спротиву та лінією оборони у час повномасштабної війни з Росією, а також, як важливо підтримувати це мовне багаття завжди і всюди,