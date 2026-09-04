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Освіта Освіта в Україні Найгірші результати: скільки учасників НМТ цьогоріч не склали математику
4 вересня, 16:50
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Найгірші результати: скільки учасників НМТ цьогоріч не склали математику

Марія Волошин

Цьогоріч 48 590 учасників (14,8%) НМТ провалили тестування. Вони не набрали необхідної кількості балів хоча б з одного предмета.

Найскладнішою для учасників виявилася математика. Про це йдеться у звіті Українського центру оцінювання якості освіти.

Скільки учасників НМТ не склали математику 

Тест із математики провалили майже 40 тисяч осіб – 12,1% від усіх, хто його складав.

За підсумками тестування, 280 797 учасників (85,2%) подолали поріг з усіх чотирьох предметів.

Труднощі виникали й під час складання інших предметів, зокрема:

  • з англійської мови поріг не подолали 1 958 учасників (1,8%);

  • з української мови – 6 217 (1,9%);

  • з української літератури – 1 394 (3,9%);

  • з фізики – 1 229 (12%);

  • з історії України – 1 283 (0,4%);

  • з хімії – 235 (8,5%);

  • з біології – 121 (0,2%);

  • з географії – 52 (0,1%).

Німецьку мову не склав 31 учасник (0,9%), іспанську – 11 (7,3%), французьку – 6 (2,3%).

Які середні бали НМТ-2026

Цьогоріч на НМТ зареєструвалися майже 360 тисяч учасників. Участь у тестуванні взяли 329 тисяч осіб. 

Найвищий середній результат серед усіх предметів НМТ-2026 зафіксували з німецької мови – 156 балів. 

Найнижчий – з математики: 131,9 бала.

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