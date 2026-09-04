Самым сложным предметом для участников оказалась математика. Об этом говорится в отчете Украинского центра оценки качества образования.

Сколько участников НМТ не сдали математику

Тест по математике не сдали почти 40 тысяч человек – 12,1% от всех, кто его сдавал.

По итогам тестирования 280 797 участников (85,2%) преодолели порог по всем четырем предметам.

Трудности возникали и при сдаче других предметов, в частности:

по английскому языку порог не преодолели 1 958 участников (1,8%);

по украинскому языку – 6 217 (1,9%);

по украинской литературе – 1 394 (3,9%);

по физике – 1 229 (12%);

по истории Украины – 1 283 (0,4%);

по химии – 235 (8,5%);

по биологии – 121 (0,2%);

по географии – 52 (0,1 %).

Немецкий язык не сдал 31 участник (0,9%), испанский – 11 (7,3%), французский – 6 (2,3%).

Каковы средние баллы НМТ-2026

В этом году на НМТ зарегистрировались почти 360 тысяч участников. В тестировании приняли участие 329 тысяч человек.

Самый высокий средний результат среди всех предметов НМТ-2026 зафиксирован по немецкому языку – 156 баллов.

Самый низкий – по математике: 131,9 балла.