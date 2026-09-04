Найскладнішою для учасників виявилася математика. Про це йдеться у звіті Українського центру оцінювання якості освіти.
Скільки учасників НМТ не склали математику
Тест із математики провалили майже 40 тисяч осіб – 12,1% від усіх, хто його складав.
За підсумками тестування, 280 797 учасників (85,2%) подолали поріг з усіх чотирьох предметів.
Труднощі виникали й під час складання інших предметів, зокрема:Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
з англійської мови поріг не подолали 1 958 учасників (1,8%);
з української мови – 6 217 (1,9%);
з української літератури – 1 394 (3,9%);
з фізики – 1 229 (12%);
з історії України – 1 283 (0,4%);
з хімії – 235 (8,5%);
з біології – 121 (0,2%);
з географії – 52 (0,1%).
Німецьку мову не склав 31 учасник (0,9%), іспанську – 11 (7,3%), французьку – 6 (2,3%).
Які середні бали НМТ-2026
Цьогоріч на НМТ зареєструвалися майже 360 тисяч учасників. Участь у тестуванні взяли 329 тисяч осіб.
Найвищий середній результат серед усіх предметів НМТ-2026 зафіксували з німецької мови – 156 балів.
Найнижчий – з математики: 131,9 бала.
Раніше ми інформували, що оприлюднили рейтинг шкіл України 2026 року за результатами НМТ.