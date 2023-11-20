Скільком українцям знадобилися знання з математики, здобуті у школі
89% опитаних українців знадобилися знання з математики, здобуті у школі. Натомість 11% респондентів заявили протилежне.
Про це свідчать дані дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. 70% опитаних заявили, що використовують математику у повсякденному житті.
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Чи знадобилися українцям знання з математики, здобуті у школі
71% респондентів зазначили, що знання з математики потрібні їм під час взаємодії з банками, отриманні кредиту, сплаті послуг тощо.
68% опитаних заявили, що математика сприяла розвитку їхнього логічного мислення. 61% з тих, хто взяв участь в опитуванні, заявив, що знання з математики використовує для допомоги з цим предметом своїм школярам.
У виші ж математика була потрібна 55% українців. 48% учасників опитування зазначили, що з математикою пов'язана їхня робота.
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Чи потрібно збільшити кількість годин для вивчення математики
Українці також відповіли на питання щодо того, чи треба збільшити/зменшити кількість годин для вивчення математики у школах. 51% вважає, що треба залишити все, як є.
Соціологи при цьому кажуть, що розв'язання математичних задач стимулює людей робити логічні висновки, сприяє розвитку критичного мислення, вмінню аналізувати інформацію тощо.