Скільком українцям знадобилися знання з математики, здобуті у школі

89% опитаних українців знадобилися знання з математики, здобуті у школі. Натомість 11% респондентів заявили протилежне.

Про це свідчать дані дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. 70% опитаних заявили, що використовують математику у повсякденному житті.

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Чи знадобилися українцям знання з математики, здобуті у школі

71% респондентів зазначили, що знання з математики потрібні їм під час взаємодії з банками, отриманні кредиту, сплаті послуг тощо.

68% опитаних заявили, що математика сприяла розвитку їхнього логічного мислення. 61% з тих, хто взяв участь в опитуванні, заявив, що знання з математики використовує для допомоги з цим предметом своїм школярам.

У виші ж математика була потрібна 55% українців. 48% учасників опитування зазначили, що з математикою пов'язана їхня робота.

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Чи потрібно збільшити кількість годин для вивчення математики

Українці також відповіли на питання щодо того, чи треба збільшити/зменшити кількість годин для вивчення математики у школах. 51% вважає, що треба залишити все, як є.

Соціологи при цьому кажуть, що розв'язання математичних задач стимулює людей робити логічні висновки, сприяє розвитку критичного мислення, вмінню аналізувати інформацію тощо.