Учасники дослідження вивчали складні задачі на множення у двох різних умовах. Одні – перед сном, інші – вранці.

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Коли найкраще вчити математику

Якість запам'ятовування матеріалу перевірили через 10,5 годин після навчання.

Результати засвідчили, що учасники, які навчалися перед сном, запам'ятовували інформацію краще, ніж ті, хто навчався вдень.

Навіть ті учасники, які мали низький початковий рівень навчання, продемонстрували, наскільки позитивним є вплив сну на пам'ять.

Ці результати продемонстрували, що сон є дуже важливим фактором для ефективнішого запам'ятовування інформації. Що цікаво, добре запам'ятати матеріал перед сном змогли навіть учасники з низьким рівнем знань.

Тепер фахівці хочуть дослідити, як сон впливає на пам'ять дітей, які вивчають простіші матеріали. Так, дослідники мають намір отримати і надати додаткові практичні рекомендації для навчання.

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