Участники исследования изучали сложные задачи на умножение в двух разных условиях. Одни – перед сном, другие – утром.

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Когда лучше учить математику

Качество запоминания материала проверили спустя 10,5 часов после обучения.

Результаты показали, что учащиеся перед сном запоминали информацию лучше, чем те, кто учился днем.

Даже те участники, которые имели низкий начальный уровень обучения, продемонстрировали, насколько позитивно влияние сна на память.

Или результаты продемонстрировали, что сон является очень важным фактором для более эффективного запоминания информации. Что любопытно, хорошо запомнить материал перед сном смогли даже участники с низким уровнем знаний.

Теперь специалисты хотят исследовать, как сон влияет на память детей, изучающих более простые материалы. Так, исследователи намерены получить и предоставить дополнительные практические рекомендации для обучения.

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