Эту премию присуждают каждый год. При этом только одному молодому ученому, которому еще не исполнилось до 35 лет, в области математики.

К теме Украинская математики Марина Вязовская получила медаль Филдса

Екатерина Пожарская получила международную премию по математике

Екатерина получила в качестве награды 1000 долларов и памятную табличку.

В университете говорят, что команда, в которой она работает, занимается исследованием современных задач теории приближений и разработкой алгоритмов для уменьшения информационной сложности, находящих применение в машинном обучении.

Что известно о Екатерине Пожарской

Она окончила Волынский национальный университет имени Леси Украинки.

В настоящее время работает научной сотрудницей отдела теории функций Института математики Национальной академии наук Украины.

Также Екатерина является постдокторской исследовательницей в городе Хемниц (Германия).

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Украинская математики Марина Вязовская получила медаль Филдса.

  • В 2022 году престижную математическую награду получила Марина Вязовская.
  • Ее украинцы вручили за решение задачи о упаковке шаров в восьмимерном пространстве.
  • Вязовская стала второй женщиной в истории премии, получившей медаль.
  • К слову, медаль Филдса получают математики в возрасте до 40 лет. Раз в 4 года награду вручают за выдающиеся достижения в науке.
  • Ученая работает на кафедре теории чисел в Швейцарском федеральном технологическом институте Лозанны.