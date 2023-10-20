Цю премію присуджують щороку. При цьому лише одному молодому науковцю, якому ще не виповнилось до 35 років, у галузі математики.

До теми Українська математикиня Марина В'язовська отримала медаль Філдса

Катерина Пожарська отримала міжнародну премію з математики

Катерина отримала як нагороду 1000 доларів та пам'ятну табличку.

В університеті кажуть: команда, в якій вона працює, займається дослідженням сучасних задач теорії наближень та розробкою алгоритмів для зменшення інформаційної складності, що знаходять застосування у машинному навчанні.

Що відомо про Катерину Пожарську Вона закінчила Волинський національний університет імені Лесі Українки. Зараз працює науковою співробітницею відділу теорії функцій Інституту математики Національної академії наук України. Також Катерина є постдокторською дослідницею у місті Хемніц (Німеччина).

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Українська математикиня Марина В'язовська отримала медаль Філдса.