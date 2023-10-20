Цю премію присуджують щороку. При цьому лише одному молодому науковцю, якому ще не виповнилось до 35 років, у галузі математики.
До теми Українська математикиня Марина В'язовська отримала медаль Філдса
Катерина Пожарська отримала міжнародну премію з математики
Катерина отримала як нагороду 1000 доларів та пам'ятну табличку.
Що відомо про Катерину Пожарську
Вона закінчила Волинський національний університет імені Лесі Українки.
Зараз працює науковою співробітницею відділу теорії функцій Інституту математики Національної академії наук України.
Також Катерина є постдокторською дослідницею у місті Хемніц (Німеччина).
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Українська математикиня Марина В'язовська отримала медаль Філдса.
- 2022 року найпрестижнішу математичну нагороду отримала Марина В'язовська.
- Її українці вручили за розв'язок задачі про пакування куль у восьмивимірному просторі.
- В'язовська стала другою жінкою в історії премії, яка отримала медаль.
- До слова, медаль Філдса отримують математики віком до 40 років. Раз на 4 роки нагороду вручають за видатні досягнення у науці.
- Науковиця працює на кафедрі теорії чисел у Швейцарському федеральному технологічному інституті Лозанни.