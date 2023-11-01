Многие участники флешмоба начали спорить о пунктуации, которую использовал автор текста – украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко. Филолог Василий Терещенко и доктор филологических наук Анна Дидик-Меуш объяснили распространенные ошибки, допущенные украинцами, которые писали этот диктант.

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10 самых распространенных ошибок Радиодиктанта – 2023

Село "Обіч"

Многие восприняли слово "обіч" (укр.) как название села и написали с заглавной буквы. Но слово "обіч" означает "рядом".

Бганка

Также многие украинцы впервые услышали слово "бганка". Оно редкое. "Бганка" – это девербатив (существительное, которое происходит от глаголов или глагольных словосочетаний – ред.) и означает "морщина".

При воротях (укр.)

Многие украинцы сказали бы "при воротах". Но в словаре есть и форма "при воротях".

"В половину висоти" (укр.): вместе или по отдельности?

Украинцы тоже могли не знать, как писать "в половину висоти" (укр.). Надо было писать отдельно: произошло полное сращение между классическим предлогом "в" и существительным "половину". Это нужно запомнить, говорят языковеды.

"Зелено-чорний прапор" (укр.)

Оттенки цветов пишем с дефисом.

"З горба в долину"

Многие украинцы написали эти слова вместе. Зато это четыре слова. Речь идет о двух парах существительное + предлог.

"Немає" чи "не має"

Интересной орфограммой является написание слова "немає": "Немає нічого щемкішого, ніж летіти трасою в пітьмі…" (укр.). Слово "немає" мы пишем вместе, если его можно заменить синонимом "нема" (укр.).

"Подекуди" та "наприкінці" (укр.)

Речь идет не об существительном с соответствующими предлогами, а о сложном предлоге.

Что является более фундаментальным знаком – тире или двоеточие

Много ли тире пропустили слушатели?

Анна Дидик-Меуш призналась: пропустила тире в предложении "Підірвані мости лежать животами у своїх ріках – і ріки обіймають їх" (укр.). Она поставила запятую. Но тире в этом случае логично.

Василий Терещенко заявил, что поставил больше тире, чем нужно. Например, в предложении "Авто стрибає з горба в долину, і серце стрибає, і хочеться сміятися…" (укр.) из-за отчетливой следствия, мол, авто так прыгает, что и сердце прыгает.

Еще одно "лишнее" тире филолог поставил в предложении "Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти: зелено-чорний прапор" (укр.). Он считает, что двоеточие в этом случае является авторским знаком. По его мнению, здесь просилось большее тире, и была соответствующая интонация. Это – уединенное определение, прикладка, которая стоит в конце предложения.

Языковеды подчеркнули: двоеточие является более фундаментальным знаком, чем тире.

"Проверять предложение, когда ты подставляешь союз "що" (укр.)

Василий Терещенко отметил: в предложении "У знищеному селі обіч – весна: обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища" (укр.) мы имеем и тире, и двоеточие. Тире здесь заменяет пропущенный член предложения. Но его можно было бы в этом месте и не ставить. Двоеточие же просится, ведь есть объяснения.

Также тире есть еще в предложении"Хаджибейським лиманом засмагла пара порається коло старої лози у вечірньому світлі – схоже на народну ікону" (укр.). Тире здесь нужно, ведь мгновенно отражает вывод как следствие и сравнение.

Как происходил Радиодиктант – 2023