Написала его украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко. Она рассказала в эфире "Украинское радио", как писала "Дороги Украины" и назвала распространенную ошибку украинцев.

Важно Обнародовали правильный текст Радиодиктанта-2023 "Дороги Украины"

Калитко рассказала, как писала текст "Дороги Украины"

Автор "Дорог Украины" рассказала: текст Радиодиктанта-2023 писался легко и органично.

Ничего не придумала умышленно. Писала о том, что меня волнует, писала о тех дорогах, которые я видела, которые для меня дороги. Писала с мнением о том, что дороги, по которым мы едем, которые нас сейчас объединяют в том числе с теми украинскими территориями, которые, к сожалению, пока ждут дома возвращения Украины, и вернувшиеся территории, связывают назад все наши крепкие узелки,

– акцентировала Калитко.

Какую распространенную ошибку допустили украинцы в тексте

Она также отметила: чтец текста нынешнего Радиодиктанта – актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш" – прочитал, наверное, лучшее: самое понятное и очень внимательно, интонируя, повторяя фразы.

Распространена ошибка: многие написали "село Обіч" (укр.) с прописной буквы. Им показалось, что Алексей это проинтонировал как собственное название. А это просто деревня сбоку от трассы,

– рассказала автор.

При этом призналась: если бы сама писала этот текст, самой сложной для нее, наверное, была бы пунктуация: расстановка тире и двоеточий. Потому признается: старалась не перемудривать.

Как происходил Радиодиктант – 2023