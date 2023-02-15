Гуртки та інше: у МОН пояснили, чи мають вчителі право викладати у своїй школі понад ставку

Іноді працівники освіти мають бажання викладати у своїй школі у робочий час за основною посадою або проводити для учнів цікаві гуртки понад ставку. Це можливо, але лише певну кількість годин на тиждень.

Освітній омбудсмен роз'яснив, чи можуть це робити вчителі, скільки годин на це можна виділити та якою буде зарплата педагога. Що мають знати вчителі – читайте нижче.

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Відповідно до порядку обчислення заробітної плати працівників освіти, директори шкіл мають право вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік), якщо вони за основною посадою отримують повну ставку.

Вчителям та іншим працівникам школи надано право вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками у своєму закладі освіти, але не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік), якщо вони за основною посадою отримують повну ставку.

У МОН пояснюють, що викладацьку чи гурткову роботу дозволено працівникам закладів освіти у цьому ж навчальному закладі в межах свого робочого часу за основною посадою, тому це не є сумісництвом.

Як платять таким педагогам

Працівникам за дозволену норму годин оплата проводиться понад основний ставку у порядку, передбаченому відповідно для вчителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані понад норму, здійснюється погодинна оплата праці за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

Чи можна залучити вчителів інших закладів освіти? Наприкінці листопада 2022 року втратила чинність постанова уряду "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій". Через це працівники інших закладів, установ, підприємств втратили право на залучення до педагогічної (викладацької) роботи у заклади освіти, виконання якої не є сумісництвом.

Наразі МОН рекомендує для продовження виконання такої педагогічної роботи у закладах освіти залученими працівниками з інших закладів відкоригувати графіки роботи таких працівників за основним місцем роботи для надання їм можливості здійснювати викладацьку діяльність за затвердженим у закладах освіти розкладом.