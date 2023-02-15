Кружки и прочее: в МОН объяснили, имеют ли учителя право преподавать в своей школе сверх ставки

Иногда работники образования хотят преподавать в своей школе в рабочее время по основной должности или проводить для учеников интересные кружки сверх ставки. Это возможно, но только определенное количество часов в неделю.

Образовательный омбудсмен разъяснил, могут ли это делать учителя, сколько часов на это можно выделить и какой будет зарплата педагога. Что должны знать учителя – читайте ниже.

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В соответствии к порядку исчисления заработной платы работников образования, директора школ имеют право вести преподавательскую работу или занятия с кружками в своем заведении, но не более 9 часов в неделю (360 часов в году), если они по основной должности получают полную ставку.

Учителям и другим работникам школы предоставлено право вести преподавательскую работу или занятия с кружками в своем учебном заведении, но не более 12 часов в неделю (480 часов в году), если они по основной должности получают полную ставку.

В МОН объясняют, что преподавательская или кружковая работа разрешена работникам учебных заведений в этом же учебном заведении в пределах своего рабочего времени по основной должности, поэтому это не является совместительством.

Как платят таким педагогам

Работникам за разрешенную норму часов оплата производится сверх основной ставки в порядке, предусмотренном соответственно для учителей, преподавателей и руководителей кружков (по тарификации).

Через час преподавательской работы или занятий с кружками, выполненные сверх нормы, осуществляется почасовая оплата труда за фактическое количество часов, но не больше 240 часов в год.

Можно ли привлечь учителей других учебных заведений? В конце ноября 2022 года утратило силу постановление правительства "О работе по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций". Поэтому работники других учреждений, учреждений потеряли право на привлечение к педагогической работы в учебные заведения, выполнение которой не является совместительством.

В настоящее время МОН рекомендует для продолжения выполнения такой педагогической работы в учебных заведениях привлеченными работниками из других учреждений откорректировать графики работы таких работников по основному месту работы для предоставления им возможности осуществлять преподавательскую деятельность по утвержденному в учебном заведении расписанию.