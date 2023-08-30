Медогляд майбутніх першокласників: яких лікарів відвідати та які довідки отримати
Джерело:Освіторія
Усі першокласники, які навчатимуться в українських школах, мають пройти медогляд перед 1 вересня. Навіть діти, які перебувають за кордоном, та ті, чиї школи зруйновані або ж в окупації.
Медичний огляд мають пройти і ті діти, що здобувають освіту у межах сімейної форми навчання. Які обстеження треба пройти та які щеплення зробити першокласникам, читайте далі.
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Як відбувається медогляд першокласників
- Довідка-оригінал українською мовою
Довідка про медичний огляд потрібна навчальному закладу задля відомостей про стан здоров'я дитини. Кожен заклад освіти відповідає за своїх учнів. Довідки при цьому мають бути оригіналами і лише українською мовою. Якщо школа знищена, можна подати електронну копію. Український медик при цьому може скористатися інформацією колеги з країни перебування дитини.
- Запис заздалегідь
Краще записати дитину на медогляд заздалегідь. Зверніться до сімейного лікаря або педіатра чи до найближчого державного медзакладу. Діти з сіл, селищ (або ВПО, які там перебувають) проходять обстеження у районних медзакладах або під час виїздів мобільних медичних бригад.
- Обстеження у приватній клініці
Аби швидше пройти з дитиною медогляд, батьки можуть звертатися до приватних клінік. Однак це не дешево – навіть попри знижки. До прикладу, у Києві треба заплатити від 2,5 до 8,3 тисячі гривень.
- Огляди відбуваються по-різному
Під час огляду дитини має бути присутній хтось із батьків. Від фахівця при цьому залежить, з яких елементів складатиметься обстеження. Можуть лише послухати серце, бронхи та легені або ж ще поміряти вагу та зріст, температуру.
- Філіппінський тест
Педіатр може провести так званий філіппінський тест, щоб перевірити фізичну готовність дитини до школи. Дитині пропонують підняти руку над головою і торкнутися до протилежного вуха. Якщо вона не може цього зробити, у неї недостатньо дозріла нервова система, розвинувся скелет та загалом організм ще не здатний адаптуватися до навчальних навантажень.
- Проби Руф'є-Діксона
Такі проби не обов'язкові. Дитину попросять п'ять хвилин спокійно посидіти. Порахують пульс за 15 секунд. Потім просять зробити 30 присідань. Опісля лікар підраховує пульс за перші 15 секунд, а потім через пів хвилини ще за 15 секунд. Тест потрібен для визначення групи на уроках фізкультури. Він показує, як організм адаптується до навантажень. Але ці проби не демонструють ступінь готовності до школи.
- Щеплення у разі потреби
Лікар видасть дитині ще таку довідку як "Карта профілактичних щеплень" з інформацією про всі вакцинації і туберкулінові проби. Треба при цьому перевірити, чи зробили всі обов'язкові профілактичні щеплення згідно з українським календарем щеплень.
- Направлення до "вузьких" спеціалістів
Його надає педіатр чи сімейний лікар. Деякі фахівці надають довідку без їхніх оглядів, якщо добре знають стан здоров'я дитини. Є й ті, хто направляє до додаткових спеціалістів. Основні спеціалісти, яких треба пройти: хірург, ортопед, окуліст і стоматолог. До них теж слід записатися в електронну чергу.
- Перевірка "больових точок"
Дитячий офтальмолог виключає короткозорість чи далекозорість, перевіряє гостроту зору. Дитячий хірург дивиться, чи немає пупкової грижі, гемангіом. Стоматолог оцінює стан зубів, ротової порожнини, формування правильного прикусу. Дитячий ортопед-травматолог виключає сколіоз, оцінює стан розвитку кістково-м'язової системи.
- Аналізи
Дитині варто зробити загальний аналіз крові. Лікар також може направити на інші обстеження. Найчастіше це аналіз сечі, аналіз крові на глюкозу, кал на гельмінти, зішкріб на ентеробіоз.
- Отримання основної довідки
Отримуємо основну довідку – "Довідку учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду". Якщо робили аналізи, лікар видасть остаточний документ, коли отримає їхні результати. Довідки завіряють печатками лікаря та медичного закладу.
Окрім даних про дитину (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, місце проживання, телефон батьків), лікар зазначає, для якого закладу освіти вона призначена, пише висновок про стан здоров'я, рекомендації та групу для занять фізкультурою. Інформацію про хронічні захворювання не вписують туди автоматично: цей запис залежить від рішення одного з батьків, чи надавати такі дані школі.