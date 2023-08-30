Філіппінський тест

Педіатр може провести так званий філіппінський тест, щоб перевірити фізичну готовність дитини до школи. Дитині пропонують підняти руку над головою і торкнутися до протилежного вуха. Якщо вона не може цього зробити, у неї недостатньо дозріла нервова система, розвинувся скелет та загалом організм ще не здатний адаптуватися до навчальних навантажень.

Проби Руф'є-Діксона

Такі проби не обов'язкові. Дитину попросять п'ять хвилин спокійно посидіти. Порахують пульс за 15 секунд. Потім просять зробити 30 присідань. Опісля лікар підраховує пульс за перші 15 секунд, а потім через пів хвилини ще за 15 секунд. Тест потрібен для визначення групи на уроках фізкультури. Він показує, як організм адаптується до навантажень. Але ці проби не демонструють ступінь готовності до школи.