Филиппинский тест

Педиатр может провести так называемый филиппинский тест, чтобы проверить физическую готовность ребенка к школе. Ребенку предлагают поднять руку над головой и коснуться противоположного уха. Если он не может этого сделать, у него недостаточно созрела нервная система, развился скелет и вообще организм еще не способен адаптироваться к учебным нагрузкам.

Пробы Руфье-Диксона

Такие пробы не обязательны. Ребенка попросят пять минут спокойно посидеть. Подсчитают пульс за 15 секунд. Затем просят сделать 30 приседаний. Затем врач подсчитывает пульс за первые 15 секунд, а затем через пол минуты еще за 15 секунд. Тест требуется для определения группы на уроках физкультуры. Он показывает, как организм адаптируется к нагрузкам. Но эти пробы не показывают степень готовности к школе.