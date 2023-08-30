Медицинский осмотр должны пройти и дети, получающие образование в рамках семейной формы обучения. Какие обследования нужно пройти и какие прививки сделать первоклассникам, читайте дальше.
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Как происходит медосмотр первоклассников
- Справка-оригинал на украинском языке
Справка о медицинском осмотре необходима учебному заведению для сведений о состоянии здоровья ребенка. Каждое учебное заведение отвечает за своих учеников. Справки должны быть оригиналами и только на украинском языке. Если школа уничтожена, можно предоставить электронную копию. Украинский медик при этом может воспользоваться информацией коллеги из страны пребывания ребенка.
- Запись заранее
Лучше записать ребенка на медосмотр заранее. Обратитесь к семейному врачу или педиатру или ближайшему государственному медучреждению. Дети из сел, поселков (или находящихся там ВПЛ) проходят обследование в районных медучреждениях или во время выездов мобильных медицинских бригад.
- Обследование в частной клинике
Чтобы быстрее пройти с ребенком медосмотр, родители могут обращаться в частные клиники. Однако это не дешево – даже несмотря на скидки. К примеру, в Киеве нужно заплатить от 2,5 до 8,3 тысяч гривен.
- Осмотры происходят по-разному
Во время осмотра ребенка должен присутствовать один из родителей. От специалиста при этом зависит, из каких элементов будет состоять обследование. Могут только послушать сердце, бронхи и легкие или еще померить вес и рост, температуру.
- Филиппинский тест
Педиатр может провести так называемый филиппинский тест, чтобы проверить физическую готовность ребенка к школе. Ребенку предлагают поднять руку над головой и коснуться противоположного уха. Если он не может этого сделать, у него недостаточно созрела нервная система, развился скелет и вообще организм еще не способен адаптироваться к учебным нагрузкам.
- Пробы Руфье-Диксона
Такие пробы не обязательны. Ребенка попросят пять минут спокойно посидеть. Подсчитают пульс за 15 секунд. Затем просят сделать 30 приседаний. Затем врач подсчитывает пульс за первые 15 секунд, а затем через пол минуты еще за 15 секунд. Тест требуется для определения группы на уроках физкультуры. Он показывает, как организм адаптируется к нагрузкам. Но эти пробы не показывают степень готовности к школе.
- Прививка в случае необходимости
Врач выдаст ребенку еще такую справку как "Карта профилактических прививок" с информацией обо всех вакцинациях и туберкулиновых пробах. Следует при этом проверить, сделали ли все обязательные профилактические прививки согласно украинским календарем прививок.
- Направление к "узким" специалистам
Его дает педиатр или семейный врач. Некоторые специалисты предоставляют справку без их обзора, если хорошо знают состояние здоровья ребенка. Есть и те, кто направляет к дополнительным специалистам. Основные специалисты, которых нужно пройти: хирург, ортопед, окулист и стоматолог. К ним тоже следует записаться в электронную очередь.
- Проверка "болевых точек"
Детский офтальмолог исключает близорукость или дальнозоркость, проверяет остроту зрения. Детский хирург смотрит, нет ли пупочной грыжи, гемангиом. Стоматолог оценивает состояние зубов, полости рта, формирование правильного прикуса. Детский ортопед-травматолог исключает сколиоз, оценивает состояние развития костно-мышечной системы.
- Анализы
Ребенку следует сделать общий анализ крови. Врач может также направить на другие обследования. Чаще это анализ мочи, анализ крови на глюкозу, кал на гельминты, соскоб на энтеробиоз.
- Получение основной справки
Получаем основную справку – "Справку ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра". Если делали анализы, врач выдаст окончательный документ, когда получит их результаты. Справки заверяют печатями врача и медицинского учреждения.
Кроме данных о ребенке (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, место жительства, телефон родителей), врач отмечает, для какого учебного заведения он назначен, пишет заключение о состоянии здоровья, рекомендациях и группе для занятий физкультурой. Информацию о хронических заболеваниях не вписывают туда автоматически: эта запись зависит от решения родителя или предоставлять такие данные школе.