Що означають слова "копіткий" і "кропіткий" і чи є синонімами
Українська мова – багата на синоніми. Вони, зокрема, демонструють її красу та пишність.
Відомий учитель і мовознавець Олександр Авраменко один зі своїх експрес-уроків присвятив збагаченню словникового запасу краян. Та назвав два цікаві слова.
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Що означають слова "копіткий" і "кропіткий"
Так, вчитель запропонував з'ясувати, чим відрізняються слова "копіткий" та "кропіткий". А також підказав, що вони означають.
Ці слова не так давно увійшли в нашу мову. "Копіткий" і "кропіткий" – це той, що вимагає багато уваги, часу, зусиль і терпіння. Тобто це синоніми,
– уточнив Авраменко.
І додав: ці слова вживають, коли мовиться про якусь роботу. Наприклад, "копітка робота" або "кропітка робота".
Що означають слова "копіткий" і "кропіткий" / скриншот відео
Також мовознавець розповів: близьким до цих прикметників є слово "клопітливий". Воно яке походить від слова "клопіт". Також є ще одне близьке слово – "ретельний".