Відомий учитель і мовознавець Олександр Авраменко один зі своїх експрес-уроків присвятив збагаченню словникового запасу краян. Та назвав два цікаві слова.

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Що означають слова "копіткий" і "кропіткий"

Так, вчитель запропонував з'ясувати, чим відрізняються слова "копіткий" та "кропіткий". А також підказав, що вони означають.

Ці слова не так давно увійшли в нашу мову. "Копіткий" і "кропіткий" – це той, що вимагає багато уваги, часу, зусиль і терпіння. Тобто це синоніми,

– уточнив Авраменко.

І додав: ці слова вживають, коли мовиться про якусь роботу. Наприклад, "копітка робота" або "кропітка робота".



Що означають слова "копіткий" і "кропіткий" / скриншот відео

Також мовознавець розповів: близьким до цих прикметників є слово "клопітливий". Воно яке походить від слова "клопіт". Також є ще одне близьке слово – "ретельний".