Известный учитель и языковед Александр Авраменко один из своих экспресс-уроков посвятил обогащению словарного запаса краян. И назвал два интересных слова.

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Что означают слова "копіткий" и "кропіткий"

Так, учитель предложил выяснить, чем отличаются слова "копіткий" и "кропіткий" (укр.). А также подсказал, что они означают.

Эти слова недавно вошли в наш язык. "Копіткий" и "кропіткий" – это тот, что требует много внимания, времени, усилий и терпения. То есть это синонимы,

– уточнил Авраменко.

И добавил: эти слова употребляют, когда говорится о какой-то работе. Например, "копітка робота" или "кропітка робота" (укр.)



Что означают слова "копіткий" и "кропіткий" / видео скриншот

Также языковед рассказал: близко к этим прилагательным есть слово "клопітливий" (укр.) Оно происходит от слова "клопіт" (укр.). Также есть еще одно близкое слово – "ретельний" (укр.)