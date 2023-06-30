Будете вражені українською ментальністю: що означає слово "дармовис"
В українській мові є чимало колоритних слів. При цьому значення окремих з них багатьох дивує.
Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку" з "1+1" назвав таке колоритне слово – дармовис. Та розтлумачив його значення.
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Що означає слово "дармовис"
Так, мовознавець запропонував українцям перевірити інтуїцію та обрати правильну відповідь із запропонованих варіантів. Зокрема, таких:
- гультяй;
- підвіска;
- дурниця.
Якщо ви визначилися із відповіддю, Авраменко вас трохи подивує, адже розповідає, що слово "дармовис" має два значення.
Так, дармовисом називають або підвіску, або бездіяльну людину.
Що означає "дармовис" / скриншот відео
У слові "дармовис" проявляється наша українська ментальність. От як колись мислили: якщо предмет не дає нам користі, він дарма висить – дармовис. Тобто це просто прикраса,
– розтлумачив вчитель.
Також Авраменко зазначив: одним із відповідників до дармовиса або підвіски є запозичене слово брелок.