Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку" з "1+1" назвав таке колоритне слово – дармовис. Та розтлумачив його значення.

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Що означає слово "дармовис"

Так, мовознавець запропонував українцям перевірити інтуїцію та обрати правильну відповідь із запропонованих варіантів. Зокрема, таких:

гультяй;

підвіска;

дурниця.

Якщо ви визначилися із відповіддю, Авраменко вас трохи подивує, адже розповідає, що слово "дармовис" має два значення.

Так, дармовисом називають або підвіску, або бездіяльну людину.



Що означає "дармовис" / скриншот відео

У слові "дармовис" проявляється наша українська ментальність. От як колись мислили: якщо предмет не дає нам користі, він дарма висить – дармовис. Тобто це просто прикраса,

– розтлумачив вчитель.

Також Авраменко зазначив: одним із відповідників до дармовиса або підвіски є запозичене слово брелок.