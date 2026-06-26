Чи зміниться мінімальний конкурсний бал на окремі спеціальності: МОН відповіло на запит Лубінця

Міністерство освіти і науки України отримало подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо окремих питань вступної кампанії. У МОН зазначили, що всі зауваження потребують фахового опрацювання, а також наголосили, що не планують знижувати мінімальний конкурсний бал для вступу на окремі спеціальності.

Про це ідеться у повідомленні МОН.

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Міністерство освіти і науки України отримало подання від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. У відомстві зазначили, що порушені питання потребують професійного опрацювання з боку МОН, Українського центру оцінювання якості освіти, закладів вищої освіти та інших відповідальних установ залежно від їх змісту.

У міністерстві наголосили, що підтримують вступників у складних умовах війни та забезпечують можливість додаткової сесії для тих, хто не зміг скласти НМТ з об'єктивних причин. Водночас там підкреслюють, що зміни у вступній кампанії не можуть ухвалюватися поспіхом і без оцінки наслідків.

Вступна кампанія не може керуватися ситуативними рішеннями без належного аналізу наслідків. Водночас МОН розуміє умови, в яких випускники складають НМТ вже п'ятий рік повномасштабного вторгнення,

– уточюють в МОН.

До того ж там кажуть, що вимоги щодо мінімального конкурсного балу на рівні від 150 для окремих спеціальностей вводилися поступово і не є рішенням лише 2026 року.

Для медицини це пояснюють необхідністю забезпечити якісну підготовку фахівців, від яких залежить життя і здоров’я людей.

Для права, міжнародних відносин, публічного управління та окремих економічних напрямів – потребою підтримувати достатній рівень знань вступників, оскільки ці сфери пов'язані з роботою держави, правами громадян і міжнародним представництвом України.

Водночас у відомстві додали, що частина спеціальностей, щодо яких пропонують переглянути мінімальний конкурсний бал, традиційно користуються високим попитом серед вступників. Тому зміна порогу може вплинути не лише на умови вступу, а й на якість відбору та довіру до правил вступної кампанії. Там зауважили, що у 2025 році середній конкурсний бал для вступу на бюджет за спеціальністю "Міжнародні відносини" становив 174,34, а за спеціальністю "Політологія" – 172,89.

Рішення щодо зміни правил вступу мають ухвалюватися в межах процедури та з оцінкою наслідків для всієї вступної кампанії. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році формувався завчасно, проходив обговорення із залученням представників закладів вищої освіти, фахових середовищ та інших стейкхолдерів,

– додали у МОН.

Міністерство також заявило, що готове до діалогу з усіма сторонами, але наголосило: правила вступу мають бути стабільними, справедливими та орієнтованими на довгострокові інтереси країни, а не на ситуативні рішення.

Зауважимо, варто розрізняти результат НМТ, конкурсний бал і прохідний бал. У суспільстві часто використовують формулювання "прохідний бал НМТ 150", однак насправді йдеться про мінімальний конкурсний бал для участі у відборі на окремі спеціальності. Сам конкурсний бал визначається за формулою, яка враховує результати НМТ та коефіцієнти для кожного напряму.