Об этом говорится в сообщении МОН .

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Министерство образования и науки Украины получило представление от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. В ведомстве отметили, что поднятые вопросы требуют профессиональной проработки со стороны МОН, Украинского центра оценки качества образования, высших учебных заведений и других ответственных учреждений в зависимости от их содержания.

В министерстве подчеркнули, что поддерживают абитуриентов в сложных условиях войны и обеспечивают возможность дополнительной сессии для тех, кто не смог сдать НМТ по объективным причинам. В то же время там подчеркивают, что изменения в приемной кампании не могут приниматься поспешно и без оценки последствий.

Вступительная кампания не может руководствоваться ситуативными решениями без надлежащего анализа последствий. В то же время МОН понимает условия, в которых выпускники сдают НМТ уже пятый год полномасштабного вторжения,

– уточняют в МОН.

К тому же там отмечают, что требования к минимальному конкурсному баллу на уровне от 150 для отдельных специальностей вводились постепенно и не являются решением, принятым только в 2026 году.

Для медицины это объясняют необходимостью обеспечить качественную подготовку специалистов, от которых зависят жизнь и здоровье людей.

Для права, международных отношений, публичного управления и отдельных экономических направлений – необходимостью поддерживать достаточный уровень знаний абитуриентов, поскольку эти сферы связаны с работой государства, правами граждан и международным представительством Украины.

В то же время в ведомстве добавили, что часть специальностей, в отношении которых предлагается пересмотреть минимальный конкурсный балл, традиционно пользуется высоким спросом среди абитуриентов. Поэтому изменение порога может повлиять не только на условия поступления, но и на качество отбора и доверие к правилам вступительной кампании. Там отметили, что в 2025 году средний конкурсный балл для поступления на бюджет по специальности "Международные отношения" составил 174,34, а по специальности "Политология" — 172,89.

Решения об изменении правил поступления должны приниматься в рамках установленной процедуры и с учетом последствий для всей вступительной кампании. Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году формировался заблаговременно, проходил обсуждение с привлечением представителей высших учебных заведений, профессиональных кругов и других заинтересованных сторон,

– добавили в МОН.

Министерство также заявило, что готово к диалогу со всеми сторонами, но подчеркнуло: правила поступления должны быть стабильными, справедливыми и ориентированными на долгосрочные интересы страны, а не на ситуативные решения.

Отметим, что следует различать результат НМТ, конкурсный балл и проходной балл. В обществе часто используют формулировку "проходной балл НМТ 150", однако на самом деле речь идет о минимальном конкурсном балле для участия в отборе на отдельные специальности. Сам конкурсный балл определяется по формуле, которая учитывает результаты НМТ и коэффициенты для каждого направления.