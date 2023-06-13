Відстрочка від мобілізації для студентів: хто має право, а кого можуть призвати

В Україні триває мобілізація та воєнний стан. Однак є категорія чоловіків, які мають відстрочку від служби у війську.

Зокрема, мовиться про студентів. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, чи для усіх студентів діє відстрочка від мобілізації.

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Хто зі студентів має право на відстрочку

Відповідно до законодавства студенти вишів і коледжів України мають право на відстрочку від мобілізації. Однак вони повинні вчитися на денній або дуальній формі навчання.

Так, стаття 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає повний перелік осіб, які мають право на відстрочку:

учні училищ;

студенти коледжів та вишів;

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формі.

Студенти, які здобувають освіту заочно, права на відстрочку не мають.

Зауважимо: дуальна форма навчання – це різновид здобуття професійної освіти. У її межах студент теорію вчить у закладі освіти з викладачем, а практичне навчання проходить на виробництві.