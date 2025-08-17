Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників і здобувачів освіти".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

Зверніть увагу Студенти, що вчаться довше за норму, втратять право на відстрочку: які зміни пропонує Кабмін

Що зміниться в новому законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"?

Реєстраційний номер законопроєкту 13634. Ним передбачається "забезпечити в умовах воєнного стану державні гарантії у сфері освіти для задоволення потреб національної економіки, військових формувань та населення України".

Отже, розробники законопроєкту пропонують уточнити, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають, поміж іншого:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти (зазначені положення поширюються на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 ЗУ "Про освіту";

працівники, які мають науковий ступінь, з числа наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти,

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої освіти (зазначені положення поширюються на відповідних працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки).

Наприкінці липня Зеленський підписав закон про обов'язкову військову підготовку студентів-медиків як офіцерів запасу.