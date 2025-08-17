Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.

Что изменится в новом законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации"?

Регистрационный номер законопроекта 13634. Им предусматривается "обеспечить в условиях военного положения государственные гарантии в сфере образования для удовлетворения потребностей национальной экономики, военных формирований и населения Украины".

Итак, разработчики законопроекта предлагают уточнить, что призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат, среди прочего:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", и которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования;

соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования;

докторанты и врачи (фармацевты) – интерны, врачи – резиденты (указанные положения распространяются на соискателей образования в учебных заведениях (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование по уровню, что выше того уровня, что приобретался ранее в последовательности, определенной статьей 10 ЗУ "Об образовании";

работники, имеющие научную степень, из числа научных, научно-педагогических, педагогических работников высших учебных заведений, научных работников научных учреждений и организаций, научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования,

педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего образования (указанные положения распространяются на соответствующих работников, работающих в учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки).

В конце июля Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке студентов-медиков как офицеров запаса.