Молодий учитель розповів, що треба виправити у шкільній програмі і які предмети додати

25-річний учитель інформатики та фізики Руслан Циганков вважає, що програми навчання у школах треба змінити, бо вони не збігаються. Також варто додати нові предмети.

Київський педагог заявив, що йому довелося пояснювати тему маси тіл, у формулі якої є об'єм тіла, натомість семикласники не вивчали цього ще на уроці геометрії. Так учні не можуть вивчати деякі розділи, бо не мають необхідних знань з інших уроків.

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Які предмети треба додати до шкільної програми

Вчитель також каже, що школярі часто школярі бояться перепитувати, коли щось не зрозуміли, а це – величезна проблема. Тож Циганков з цим працює і радий, коли учні опісля розуміють матеріал. Однак певні теми через вищезгадану проблему доводиться пояснювати довго.

І з таким я стикався купу разів. У цьому не винні вчителі. Це проблема програм. Вони не збігаються між собою. І це треба вирішувати,

– каже педагог.

Також він вважає, до шкільної програми треба додати фінансову грамотність та сексуальну освіту. Вони є важливими для формування майбутньої дорослої людини, каже киянин.

Циганков переконаний, що варто переглянути і програми з основ здоров'я та попрацювати і з наповненням інформатики. Адже ці предмети мають неактуальні теми.

При цьому учитель навів приклад, як після вивчення програми Photoshop на одному з уроків його учениця знайшла собі підробіток у 11 класі.

Раніше ми писали про те, як Руслан Циганков креативить на уроках щодо домашніх завдань. Також продемонстрували, які меми створюють його учні. Про це можна прочитати за посиланням.