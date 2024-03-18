Молодой учитель рассказал, что надо исправить в школьной программе и какие предметы добавить

25-летний учитель информатики и физики Руслан Цыганков считает, что программы обучения в школах надо изменить, потому что они не совпадают. Также стоит добавить новые предметы.

Киевский педагог заявил, что ему пришлось объяснять тему массы тел, в формуле которой есть объем тела, но семиклассники не изучали этого еще на уроке геометрии. Так ученики не могут изучать некоторые разделы, потому что не имеют необходимых знаний из других уроков.

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Какие предметы нужно добавить в школьную программу

Учитель также говорит, что школьники часто школьники боятся переспрашивать, когда что-то не поняли, а это – огромная проблема. Поэтому Цыганков с этим работает и рад, когда ученики после понимают материал. Однако определенные темы из-за вышеупомянутой проблемы приходится объяснять долго.

И с таким я сталкивался кучу раз. В этом не виноваты учителя. Это проблема программ. Они не совпадают между собой. И это надо решать,

– говорит педагог.

Также он считает, в школьную программу надо добавить финансовую грамотность и сексуальное образование. Они важны для формирования будущего взрослого человека, говорит киевлянин.

Цыганков убежден, что стоит пересмотреть и программы по основам здоровья и поработать и с наполнением информатики. Ведь эти предметы имеют неактуальные темы.

При этом учитель привел пример, как после изучения программы Photoshop на одном из уроков его ученица нашла себе подработку в 11 классе.

Ранее мы писали о том, как Руслан Цыганков креативит на уроках по домашним заданиям. Также продемонстрировали, какие мемы создают его ученики. Об этом можно прочитать по ссылке.